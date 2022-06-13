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"Настав час встановити європейську перевагу". Макрон виступив з пропозицією до ЄС

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Франція, Понеділок 13 червня 2022 16:59
"Настав час встановити європейську перевагу". Макрон виступив з пропозицією до ЄС Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Франції Еммануель Макрон закликав посилити співробітництво в оборонній промисловості ЄС. Зокрема, він запропонував спростити правила державних тендерів для контрактів в сфері оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у Парижі на заході, присвяченому оборонній промисловості, пише Reuters.

"Нам потрібно… мати сильнішу промислову та технологічну базу для європейської оборони, набагато потужнішу та набагато амбітнішу. І я буду непохитним у цьому питанні", - сказав президент Франції.

За його словами, геополітична ситуація змінилася через війну Росії в Україні. Це призвело до нових викликів.

"Настав час встановити... європейську перевагу, створити, коли це необхідно і можливо, раціональні механізми для набуття спільних можливостей", - сказав Макрон.

Раніше Макрон заявив, що Франція увійшла в період військової економіки, який передбачає зміни у формуванні бюджетної політики. На його думку, на військову сферу потрібно виділяти більше коштів.

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Еммануель Макрон
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