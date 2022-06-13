"Пора установить европейское преимущество". Макрон выступил с предложением к ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал усилить сотрудничество в оборонной промышленности ЕС. В частности, он предложил упростить правила гостендеров для контрактов в сфере обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Париже на мероприятии, посвященном оборонной промышленности, пишет Reuters.
"Нам нужно… иметь более сильную промышленную и технологическую базу для европейской обороны, намного более мощную и намного более амбициозную. И я буду непреклонен в этом вопросе", - сказал президент Франции.
По его словам, геополитическая ситуация изменилась из-за войны войны России в Украине. Это привело к новым вызовам.
"Пора установить... европейское преимущество, создать, когда это необходимо и возможно, рациональные механизмы для приобретения общих возможностей", - сказал Макрон.
Ранее Макрон заявил, то Франция вошла в период военной экономики, который предусматривает перемены в формировании бюджетной политики. По его мнению, на военную сферу необходимо выделять больше средств.
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