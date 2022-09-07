RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Час змінювати сценаристів. У Зеленського відреагували на нову дату "референдумів"

Фото: Михайло Подоляк, радник голови ОП (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Плани з проведення "референдумів" про приєднання до РФ окупованих територій України 4 листопада є черговою безглуздістю з боку росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Референдум 4 листопада" - новий проект від авторів "Київ за три дні" і "Донбас до 9 травня". Час змінювати сценаристів", - написав Подоляк.

Він порадив росіянам хоча б раз провести чесні вибори в Москві перш ніж "лізти з псевдореферендумами в інші країни".

Нагадаємо, раніше секретар Генеральної ради "Єдиної Росії" Андрій Туркач запропонував провести "референдуми" на окупованих територіях України 4 листопада, тому що ця дата нібито символічна.

Також ми писали, що, за даними ГУР, росіяни навіть не зможуть зімітувати "референдуми" в Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президентаРеферендумВійна Росії проти України