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Пора менять сценаристов. У Зеленского отреагировали на новую дату "референдумов"

Фото: Михаил Подоляк, советник главы ОП (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Планы по проведению "референдумов" о присоединении к РФ оккупированных территорий Украины 4 ноября являются очередной нелепостью со стороны россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Референдум 4 ноября" - новый проект от авторов "Киев за три дня" и "Донбасс до 9 мая". Пора менять сценаристов", - написал Подоляк.

Он посоветовал россиянам хотя бы раз провести честные выборы в Москве прежде чем "лезть с псевдореферендумами в другие страны".

Напомним, ранее секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Туркач предложил провести "референдумы" на оккупированных территориях Украины 4 ноября, потому что эта дата якобы символична.

Также мы писали, что, по данным ГУР, россияне даже не смогут сымитировать "референдумы" в Херсонской области.

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