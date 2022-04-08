Залізничний вокзал Краматорська піддався ракетним ударам: є постраждалі

Російські окупанти завдали ракетних ударів по залізничному вокзалу Краматорська. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління "Укрзализниці" Олександра Камишіна у Telegram.

При цьому інших деталей він поки не повідомив.

"На залізничний вокзал Краматорська прилетіло 2 ракети. Є постраждалі. Деталі уточнюємо", - написав він.

Нагадаємо, вчора окупанти пошкодили залізницю в Харківській області. Внаслідок чого заблоковано три евакуаційні потяги.

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