Удар по залізничному вокзалу у Краматорську: серед загиблих є діти

Серед загиблих внаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу у місті Краматорськ є діти. Наразі точна кількість жертв встановлюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію .

Зазначається, що в момент удару на вокзалі були близько 4 тисяч людей, які хотіли евакуюватися. Більшість з них жінки та діти. Відомо про 30 загиблих, серед яких є діти. Ще сотня мирних жителів отримала поранення.

За фактом цинічного обстрілу російськими окупантами залізничної станції відкрили кримінальне провадження за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Наразі на місті трагедії працюють правоохоронці, рятувальники, вибухотехніки та медики.