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У Росії є план на 120 днів війни, але його доводиться коригувати, - ГУР

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Київ, Субота 11 червня 2022 17:14
У Росії є план на 120 днів війни, але його доводиться коригувати, - ГУР Фото: представник ГУР Вадим Скібіцький (uacrisis.org)
Автор: Олександр Мороз

Російська Федерація має план на 120 днів війни проти України. Але через невдачі його доводиться щомісяця коригувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони.

За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, провал плану щодо захоплення Києва, Харкова та Одеси змусив окупантів зосередитися на сході України. На сьогодні російська сторона розмістила на українській території 103 батальйонно-тактичні групи, ще близько 40 знаходяться в резерві.

При цьому у зв'язку з військовими невдачами Генеральний штаб РФ кожні 30 днів коригує план вторгнення.

"У нас є підтверджена інформація, що росіяни мають план на 120 днів війни. Подальше коригування цього плану буде залежати від того на скільки противник доб'ється успіху або навпаки зазнає поразки на сході України. Однак цілі так званої спеціальної військової операції, про яку (президент Росії, - ред.) Путін заявляв на початку війни, росіянам так і не вдалося досягти", - додав Скібіцький.

Нагадаємо, раніше Скібіцький заявляв, що Росія зможе воювати проти України нинішніми темпами ще рік.

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