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Залужний: Росія кинула до семи БТГ на захоплення Сєвєродонецька

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Україна, Неділя 12 червня 2022 21:12
Залужний: Росія кинула до семи БТГ на захоплення Сєвєродонецька Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook.com/CinCAFU)
Автор: Іван Носальський

Військове керівництво Росії перекинуло кілька батальйонно-тактичних груп для захоплення Сєвєродонецька Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Складна ситуація, зокрема, у місті Сєвєродонецьк. Туди ворогом було перекинуто до семи батальйонно-тактичних груп", - заявив Залужний.

При цьому він додав, що українським воїнам вдається утримувати російських загарбників у місті, незважаючи на щільний вогонь.

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв, що станом на суботу, 11 червня, під контролем Збройних сил України перебуває третина Сєвєродонецька.

Також ми писали, що російські війська годинами обстрілюють завод "Азот" у Сєвєродонецьку, внаслідок чого там триває масштабна пожежа.

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Збройні сили України Луганськ Сєвєродонецьк Валерій Залужний Війна Росії проти України
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