Популярність вивчення російської мови в Україні знизилася в 1,5 рази

Ілюстративне фото (УНІАН)

Українці все більше ставляться до російської мови як до іноземної

У березні 2019 року 29,9% громадян вважали, що на вивчення російської мови в українськомовних школах повинно відводитися така ж кількість часу, як і на вивчення української мови. Про це свідчать дані опитування КМІС.

Як зазначають соціологи, за 20 років з 46% до 29,9% знизилася частка тих, хто вважає, що російську мову потрібно вивчати в тому ж обсязі, що і українську мову.

Також з 31,5% до 25,9% знизилася частка тих, хто вважає, що вивчати потрібно в меншому обсязі, ніж українську мову, але більшому, ніж інші іноземні мови.

Натомість, з 16,7% до 25,4% зросла частка тих, хто вважає, що треба вивчати в меншому обсязі, ніж інші іноземні мови, а також зараз 7,8% респондентів обирають варіант "не треба її вивчати взагалі".

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Київський міжнародний інститут соціології провів опитування на замовлення клієнта з 28 лютого по 11 березня 2019 року серед 2004 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 4,7% для показників близьких до 50%, 4,1% - для показників близьких до 25%, 2,9% - для показників близьких до 10%, 2,1% - для показників близьких до 5%.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку 2019 року 46% українців зі своїми найближчими родичами розмовляють переважно або тільки українською мовою (у т.ч. 32,4% розмовляють тільки українською мовою). Переважно або тільки російською мовою розмовляють 28,1% українців (в т.ч. 15,8% розмовляють тільки російською мовою).

Нагадаємо, у лютому 2019 року вважали, що Україна і Росія мають об‘єднатись в одну державу 4% українців і 17% жителів Росії.