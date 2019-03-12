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Порошенко ініціює звільнення голови Полтавської ОДА

Новини » Політика    12.03.2019 - 12:22
Порошенко ініціює звільнення голови Полтавської ОДА
Фото: Валерій Головко (УНІАН)

Причина - питання, які виникли до Головка у антикорупційних органів

Президент України Петро Порошенко ініціює звільнення голови Полтавської обласної державної адміністрації (ОДА) Валерія Головка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прес-секретаря президента Святослава Цеголка. 

Підставою для звільнення у президента називають питання, які виникли до голови ОДА у антикорупційних органів.

"Президент звернувся до уряду - звільнити очільника Полтавської ОДА через питання, які виникли до нього у антикорупційних органів", - написав Цеголко. 

Порошенко ініціює звільнення голови Полтавської ОДАРБК-Україна писало, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) у кінці лютого проводило обшуки у чиновників Полтавської ОДА у справі про вимагання хабара. Повідомлялося, що що слідчі дії проходять на підставі рішення суду в рамках розслідування справи за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України).

Після цього в НАБУ заявили, що керівники Полтавської облдержадміністрації Головко і Песоцький з підлеглими вимагали від підприємців мільйонні відкати і хабарі у вигляді сотень тисяч доларів, елітних машин і цінних гаджетів.

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