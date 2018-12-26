ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Дві третини українців виступають за єдину державну мову

Новини » Вибори 2019    26.12.2018 - 16:45
Дві третини українців виступають за єдину державну мову
Ілюстративне фото (УНІАН)

Другу державну мову підтримують лише 17% респондентів

Дві третини українців (63%) вважають, що українська мова повинна бути єдиною державною. Про це повідомляє Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування, проведене Соціологічною групою "Рейтинг" в рамках проекту "Портрети регіонів".

У той же час, 17% респондентів виступають за надання російській мові статусу державної, 15% підтримують надання їй статусу офіційної в окремих регіонах.

Дві третини українців виступають за єдину державну мову

ratinggroup.ua

Вищий рівень підтримки ідеї надання російській будь-якого статусу - у Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській та Одеській областях.

Опитування проведене Соціологічною групою "Рейтинг" в рамках проекту "Портрети регіонів" з 16 листопада по 10 грудня 2018 року в усіх областях України та м. Києві за виключенням окупованих Росією територій. Загалом у дослідженні методом особистого інтерв’ю було опитано 40000 респондентів (по 1600 респондентів у кожній області. Похибка на рівні кожної окремої області становить не більше 2,4%, на рівні України - не більше 0,5%.

Нагадаємо, що за даними опитування Центру Разумкова, відносна більшість українців (48%) не хотіли б повернутися в Україну, якою вона була до 2014 року: "ні" відповіли 31% респондентів, "скоріше ні" - 17%.

Відзначимо, що за даними опитування, яке проводилося на замовлення Інституту соціології НАН України, найбільш поширеною ідентифікацію серед українців є національно-демократична (11,5%).

Тимошенко в другому турі виборів перемагає усіх суперників, - соціологія Найбільш поширена ідентифікація українців - національно-демократична
Новини України опросязык
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся