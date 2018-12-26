Дві третини українців виступають за єдину державну мову

Ілюстративне фото (УНІАН)

Другу державну мову підтримують лише 17% респондентів

Дві третини українців (63%) вважають, що українська мова повинна бути єдиною державною. Про це повідомляє Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування, проведене Соціологічною групою "Рейтинг" в рамках проекту "Портрети регіонів".

У той же час, 17% респондентів виступають за надання російській мові статусу державної, 15% підтримують надання їй статусу офіційної в окремих регіонах.

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Вищий рівень підтримки ідеї надання російській будь-якого статусу - у Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській та Одеській областях.

Опитування проведене Соціологічною групою "Рейтинг" в рамках проекту "Портрети регіонів" з 16 листопада по 10 грудня 2018 року в усіх областях України та м. Києві за виключенням окупованих Росією територій. Загалом у дослідженні методом особистого інтерв’ю було опитано 40000 респондентів (по 1600 респондентів у кожній області. Похибка на рівні кожної окремої області становить не більше 2,4%, на рівні України - не більше 0,5%.

Нагадаємо, що за даними опитування Центру Разумкова, відносна більшість українців (48%) не хотіли б повернутися в Україну, якою вона була до 2014 року: "ні" відповіли 31% респондентів, "скоріше ні" - 17%.

Відзначимо, що за даними опитування, яке проводилося на замовлення Інституту соціології НАН України, найбільш поширеною ідентифікацію серед українців є національно-демократична (11,5%).