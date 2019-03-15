Соціологи з'ясували частку україномовних і російськомовних українців

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Повністю україномовним є тільки Захід країни

На початку 2019 року 46% українців зі своїми найближчими родичами (батьки, бабусі і дідусі, рідні брати і сестри) розмовляють переважно або тільки українською мовою (у т.ч. 32,4% розмовляють тільки українською мовою). Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, переважно або тільки російською мовою розмовляють 28,1% українців (в т.ч. 15,8% розмовляють тільки російською мовою).

Ще 24,9% українців у рівній мірі розмовляють українською і російською мовами.

Іншими мовами розмовляють 0,2%, не змогли або відмовилися відповісти на запитання - 0,7%

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Київський міжнародний інститут соціології провів опитування на замовлення клієнта з 28 лютого по 11 березня 2019 року серед 2004 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 4,7% для показників близьких до 50%, 4,1% - для показників близьких до 25%, 2,9% - для показників близьких до 10%, 2,1% - для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, у лютому 2019 року вважали, що Україна і Росія мають об‘єднатись в одну державу, 4% українців і 17% жителів Росії.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС, у серпні 2018 року майже половина українців (44%) вважали себе європейцями.