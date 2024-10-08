Популярный в Украине электромобиль Tesla получил "дальнобойную" версию: сколько сможет проехать

По словам представителей компании, новинка от Tesla имеет самый большой запас хода среди всех серийных "трешек", а также является самой эффективной моделью Tesla, которую когда-либо производили.

На дальние, представители американского бренда пока не подтвердили официально размер батареи, но известно, что аккумуляторный блок полностью аналогичен кроссоверу Tesla Model Y Long Range RWD, имеющему запас хода в 600 км.

На европейском рынке заднеприводная Tesla Model 3 с большой батареей оценена в 53 тысяч евро. В целом в странах ЕС цены на электрический хэтчбек от американского автопроизводителя начинаются от 47 тысяч долларов. Отмечается, что клиенты получат свои первые заказанные "дальнобойные" электромобили уже в ноябре.