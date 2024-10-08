Популярний в Україні електромобіль Tesla отримав "далекобійну" версію: скільки зможе проїхати

За словами представників компанії, новинка від Tesla має найбільший запас ходу серед усіх серійних "трійок", а також є найефективнішою моделлю Tesla, яку коли-небудь виробляли.

На даль, представники американського бренду поки що не підтвердили офіційно розмір батареї, але відомо, що акумуляторний блок повністю аналогічний кросоверу Tesla Model Y Long Range RWD, який має запас ходу у 600 км.

На європейському ринку задньопривідна Tesla Model 3 з великою батареєю оцінена у 53 тисячі євро. Загалом, у країнах ЄС ціни на електричний хетчбек від американського автовиробника починаються від 47 тисяч доларів. Зазначається, що клієнти отримають свої перші замовлені "далекобійні" електромобілі вже у листопаді.