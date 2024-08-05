Пикап Tesla Cybertruck прибыл в Украину: в чем ключевые особенности необычного электромобиля

Прошло почти пять лет, как этот электрический пикап впервые совершил переполох в автомобильном мире. С определенной задержкой его начали выпускать серийно, но недавно первый экземпляр даже был замечен в Украине. Так что же в нем такого необычного – кроме шокирующего облика, конечно?

Трудно сказать точно, но Tesla Cybertruck может претендовать на звание первого пикапа с электроприводом – по крайней мере, по факту презентации и по крайней мере в эпоху агрессивного наступления электромобилей на рынок частного транспорта. Американская компания с именем сербского инженера представила свою очередную машину – пикап Cybertruck – еще осенью 2019 года. Но из-за ряда производственных и посторонних препятствий запуск в серию произошел только летом 2023-го.

Чем необычен Tesla Cybertruck

Прежде всего, следует сказать, что ничего революционного Cybertruck не несет – собственно, как и другие модели компании Tesla. Но нельзя не отметить, что Илон Маск стал первым, кто смог удачно согласовать три ключевых и трудно согласуемых электромобильных характеристики: большой пробег без подзарядки, емкость тяжелой тяговой батареи и приемлемую цену. Наверное, здесь следует немного детализировать.

То, что главную и извечную проблему электромобилей – недостаточную автономность – можно решить за счет увеличенной батареи, всегда понимали не только компании-производители, но и каждый рядовой инженер. Но наращивание киловатт аккумулятора ограничивалось ростом его массы, которая опять-таки ограничивала пробег и динамику тяжелой машины. Вместе с тем, росла и цена электромобиля, в котором увеличивался его самый дорогой компонент – тяговая батарея.

Так вот автомобили Tesla стали популярны благодаря тому, что указанные три параметра в них сбалансированы таким образом, что машина и не очень дорогая, и довольно "дальнобойная". Немалую роль в рывке "Теслы" на рынке сыграл и богатый комплект помощников водителя, который (с некоторым преувеличением) называют автопилотом.

В принципе, все сказанное касается и пикапа Cybertruck, но ему изюм добавляет тип кузова (ранее электрическую тягу получали только легковые машины) и его нетривиальный дизайн.

Облик Cybertruck

Именно так: больше всего разговоров после первой презентации электропикапа Тесла вызвал стайлинг его экстерьера. Такого набора рубленых поверхностей, плоских и даже элементарных, раньше не решался показать людям ни один автопроизводитель. Но это не помешало пикапу набрать 146 тысяч предварительных заказов только за первые два дня после презентации.

Сам кузов мало того что необычной формы, да еще и изготовлен из нержавеющей стали. Другие существенные технические подробности – удивительный кузов "Кибертрака" несущий, в отличие от всех классических американских пикапов, имеющих прочную и тяжелую раму. Правда, шасси обошлось без суперноваций – у подвески обычные пневмобаллоны. Которые, между прочим, регулируют клиренс в широком диапазоне 304 – 406 мм. Причем производитель не раз подчеркивал, что подвеска должна быть комфортной в любых условиях – и на бездорожье, и в режиме скоростной магистрали.

Управляемые задние колеса автомобильный мир уже видел не раз, в том числе и на внедорожниках 4х4, поэтому на пикапе они не должны вас удивить. Так сделано для лучшей проходимости и облегчения маневрирования громоздкой машины (5,9 м длины) в ограниченном пространстве.

Ходовые характеристики Tesla Cybertruck

Разумеется, автомобиль с электроприводом должен отличаться от других своей динамикой. У Tesla Cybertruck в этом плане все хорошо, причем есть несколько вариантов – в зависимости от емкости аккумулятора и количества электродвигателей. А их может быть от одного до четырех по одному на каждое колесо.

Быстрая четырехмоторная версия Cybertruck ускоряется с 0 до 100 км/ч за 2,6 с, а самая дешевая одномоторная моноприводная – за 6,5 с, что для брутального пикапа тоже неплохо. Комплектация среднего уровня – полноприводная, ее ускорение – 4,1 секунды и максимальный пробег на одной зарядке 550 км. Максимальный пробег без подзарядки в 800 км имеет только топовую версию модели – ту же, которая ускоряется до первой сотни за 2,6 секунды.

Кратко

Электромобили действительно наступают – уверенно, энергично и даже агрессивно. Используя при этом не совсем технические аргументы: из-за нехватки весомых ходовых преимуществ перед ДВС-моделями, как видите, производитель использует почти скандальный дизайн и необычные материалы. Хотя почему бы нет, если потребителю это нравится?