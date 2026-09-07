Популистская риторика Польши превратила украинцев в мишень, - Politico

Украинцев в Польше все чаще атакуют прямо на улицах, а праворадикальные политики накануне выборов лишь усугубляют эту враждебность своей риторикой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Politico.
Польские националисты превращают враждебность примерно к 1,5 миллиону проживающих в стране украинцев в политическую тему накануне парламентских выборов 2027 года.
Этим летом президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды - ордена Белого Орла - из-за решения назвать воинскую часть в честь Украинской повстанческой армии.
Либертарианская партия "Конфедерация" осудила получение украинцами социальной помощи. Депутат Европарламента Гжегож Браун заявил:
"Киевский режим не является ни нашим союзником, ни нашим другом, он наш враг", - сказал Браун.
Профессор социологии Рафал Панковский отметил, что популистская риторика превратила украинское меньшинство в мишень и способствовала перерастанию словесной розни в насилие.
По данным опроса CBOS, антипатия поляков к украинцам выросла с 38 до 43 процентов только за последний год. Польская полиция зафиксировала 180 сообщений о преступлениях на этнической почве против украинцев в первом полугодии - на 30 процентов больше, чем в прошлом.
С февраля по июнь польские прокуроры направили в суд 283 дела, и украинцы стали жертвами более чем в 80 процентах из них - против 4 процентов в 2014 году.
Иван, работающий в Варшавском университете, рассказал, что сосед набросился на него из-за решения Зеленского о названии воинской части:
"Мой сосед начал на меня кричать, говорил, чтобы я вернулся в Украину. Теперь я боюсь, что мне никто не поможет и меня просто депортируют", - сказал Иван.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что нападающие стали более дерзкими, потому что чувствуют политическую защиту, и призвал Навроцкого наконец-то отреагировать.
"Мы должны решительно бороться с этим насилием, потому что эта насильственная патология приобрела дерзость, поскольку получила политический патронат", - сказал Туск.
При этом власти Польши депортируют украинцев даже за незначительные правонарушения - одного 18-летнего украинца выгнали из страны за то, что он перепрыгнул из-за барьера на концерте.
Напомним, 1 августа в польском Кожухове неизвестные напали на троих украинцев, которые вечером отдыхали у своей машины.
Конфликт вспыхнул из-за музыки, а нападающий крикнул "поезжай в Украину" и вернулся с группой мужчин. Началась потасовка.
Тем временем 2 августа в Радоме восемь мужчин жестоко избили троих молодых украинцев, которым пьяный поляк сначала хотел прочитать "лекцию о Волыни". Организатора нападения полиция задержала, ему грозит до пяти лет лишения свободы.