В Польше снова напали на украинцев: реакция консульства
В польском Кожухове неизвестные напали на троих украинцев, которые вечером отдыхали у своей машины. Консульство Украины уже отреагировало на этот инцидент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального консульства Украины во Вроцлаве и издание InPoland.net.pl.
Что произошло
Генеральное консульство Украины во Вроцлаве следит за информацией о нападении на троих украинских граждан в городе Кожухов Любушского воеводства. Обстоятельства и возможные мотивы нападения сейчас устанавливают польские правоохранители.
"Генеральное консульство Украины решительно осуждает любые проявления ненависти, насилия и агрессии. Генеральное консульство находится в связи с пострадавшими, а также компетентными органами и готово, в пределах своих полномочий, предоставить необходимую консульскую помощь пострадавшим гражданам Украины", - идет речь в заявлении.
Что советуют делать украинцам
В дипучреждении призвали граждан Украины в Польше:
- сохранять спокойствие;
- не поддаваться возможным провокациям;
- в случае каких-либо противоправных действий немедленно обращаться в полицию и в генеральное консульство Украины.
Как все началось
Журналист издания InPoland.net.pl пообщался с потерпевшими, которые рассказали детали инцидента. В тот вечер, 1 августа около 21:25, трое украинцев отдыхали у припаркованного автомобиля на территории хостела, где они проживают.
В машине звучала разная музыка - украинская, польская и зарубежная. Мимо компании проходил мужчина, которого зацепила эта музыка, поэтому между ним и одним из потерпевших возник словесный спор.
Конфликт обострился после того, как один из нападавших крикнул "Езжай в Украину!", после чего вернулся уже с группой мужчин. Так началась потасовка.
Фото: последствия избиения украинцев в Польше (facebook.com/UKRinWroclaw)
Что известно о расследовании
2 августа потерпевшие дали показания в полиции. Стражи порядка сфотографировали телесные повреждения и оформили материалы дела.
Также пострадавшие сообщили следователям о частной камере видеонаблюдения на соседнем здании, которое могло зафиксировать момент нападения.
Полиция официально не рассказывала об обстоятельствах инцидента, его возможных мотивах или задержании причастных лиц.
Волна нападений на украинцев в Польше
27 июля во Вроцлаве неизвестные молодые люди жестоко избили украинку и ее парня.
Тогда министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поручил консульству срочно принять меры реагирования, а дипломаты направили официальный запрос в польскую полицию.
Напомним, 29 июля представитель правительства Польши Адам Шлапка публично заявил, что рост насилия против украинцев связан с риторикой и действиями правых политиков.
Он также подверг критике президента Польши Кароля Навроцкого за то, что тот игнорирует подобные случаи агрессии.