ua en ru
Вт, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Читали "лекцию о Волыни": восемь поляков жестоко избили молодых украинцев

12:33 25.08.2026 Вт
2 мин
Услышав, что перед ними украинцы, поляки отреагировали "мгновенно"
aimg Елена Чупровская
Читали "лекцию о Волыни": восемь поляков жестоко избили молодых украинцев Фото: В Польше восемь мужчин напали на украинцев из-за их происхождения (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В польском Радоме восемь мужчин жестоко избили троих украинцев. Компанию на драку собрал пьяный поляк, который хотел прочесть им "лекцию о Волыни".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet .

Как началась потасовка

Инцидент произошел 2 августа между пятым и шести утра на улице Мальчевского в Радоме. О нападении стало известно только спустя несколько дней.

34-летний житель Люблина Томаш Г. приехал в Радом на свадьбу, а после празднования начал бродить по городу. На улице он встретил троих 20-летних украинцев и завязал с ними разговор об их происхождении.

Мужчинам не понравилось его поведение. По их словам, поляк хотел лекцию о волынской трагедии.

В этот момент пьяный поляк позвал на помощь трех или четырех незнакомцев, которые переходили улицу, и сказал им, что перед ними украинцы. Те отреагировали мгновенно.

"Они очень спонтанно отреагировали на это, и началось нападение", - рассказал прокурор районной прокуратуры Радома Цезарий Олтаржевский.

Впоследствии к избиению присоединились еще несколько мужчин, и общее количество нападавших достигло восьми. Украинцы получили травмы головы и лица, их осмотрели судмедэксперты.

"Заказал такси и уехал, будто ничего не произошло", - рассказал прокурор изданию Gazeta Wyborcza о поведении Томаша Г. после нападения.

Полиции удалось установить личность главного организатора потасовки. Его доставили в прокуратуру.

Муж признал свою вину и рассказал, что на момент нападения находился в состоянии алкогольного опьянения. Его взяли под полицейский надзор. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Полиция продолжает поиск остальных нападавших и проверяет записи городского видеонаблюдения.

Случаи агрессии против украинцев в Польше происходят регулярно. 14 августа полиция Познани задержала женщину, которая вместе с подругой напала на украинцев.

Две пьяные женщины выкрикивали обиды и плевали в прохожих, а одна из них ударила мужчину перевернутым зонтиком.

Напомним, в тот же день в Быдгоще двое взрослых напали на 14-летнюю украинку и ее 12-летнего брата из-за того, что дети разговаривали на украинском языке.

Премьер-министр Польши Дональд Туск публично обратился к нападающим и призвал их самостоятельно сдаться полиции до конца недели.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Польша волинь
Новости
В Киеве повреждена многоэтажка после атаки дрона, есть пострадавшая
В Киеве повреждена многоэтажка после атаки дрона, есть пострадавшая
Аналитика
Дорогая электроэнергия для металлургии. Как обеспечить прямые контракты между промышленностью и генерацией
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дорогая электроэнергия для металлургии. Как обеспечить прямые контракты между промышленностью и генерацией