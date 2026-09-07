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Популістська риторика Польщі перетворила українців на мішень, - Politico

09:49 07.09.2026 Пн
3 хв
Через риторику Навроцького та його команди українців у Польщі б'ють просто на вулицях
aimg Олена Чупровська
Фото: Симпатії поляків до українців обвалилися вдвічі за три роки (Getty Images)

Українців у Польщі дедалі частіше атакують просто на вулицях, а праворадикальні політики напередодні виборів лише посилюють цю ворожість своєю риторикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Politico.

Чому загострилися відносини

Польські націоналісти перетворюють ворожість до приблизно 1,5 мільйона українців, які проживають у країні, на політичну тему напередодні парламентських виборів 2027 року.

Цього літа президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди - ордена Білого Орла - через рішення назвати військову частину на честь Української повстанської армії.

Лібертаріанська партія "Конфедерація" засудила отримання українцями соціальної допомоги. Депутат Європарламенту Гжегож Браун заявив:

"Київський режим не є ні нашим союзником, ні нашим другом, він наш ворог", - сказав Браун.

Професор соціології Рафал Панковський зазначив, що популістська риторика перетворила українську меншину на мішень і сприяла переростанню словесної ворожнечі в насильство.

Напади стають частішими

За даними опитування CBOS, антипатія поляків до українців зросла з 38 до 43 відсотків лише за останній рік. Польська поліція зафіксувала 180 повідомлень про злочини на етнічному ґрунті проти українців у першому півріччі - на 30 відсотків більше, ніж торік.

  • У липні у Вроцлаві побили 20-річну українку Анастасію та її партнера Максима, нападників заарештували.
  • Того ж місяця в Бєльсько-Бялій працівник автобусного підприємства обурився через трьох українців у салоні, серед яких були дві 11-річні школярки.
  • У серпні в Познані на українця напали в трамваї.

З лютого по червень польські прокурори направили до суду 283 справи, і українці стали жертвами у понад 80 відсотках із них - проти 4 відсотків у 2014 році.

Що кажуть українці та влада

Іван, який працює у Варшавському університеті, розповів, що сусід накинувся на нього через рішення Зеленського про назву військової частини:

"Мій сусід почав на мене кричати, казав, щоб я повернувся до України. Тепер я боюся, що мені ніхто не допоможе і мене просто депортують", - сказав Іван.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що нападники стали зухвалішими, бо відчувають політичний захист, і закликав Навроцького нарешті відреагувати.

"Ми повинні рішуче боротися з цим насильством, бо ця насильницька патологія набула зухвалості, оскільки отримала політичний патронат", - сказав Туск.

При цьому влада Польщі депортує українців навіть за незначні правопорушення - одного 18-річного українця вигнали з країни за те, що він перестрибнув через бар'єр на концерті.

Нагадаємо, 1 серпня в польському Кожухові невідомі напали на трьох українців, які ввечері відпочивали біля своєї машини.

Конфлікт спалахнув через музику, а нападник крикнув "їдь до України" і повернувся з групою чоловіків. Зчинилась бійка.

Тим часом 2 серпня в Радомі восьмеро чоловіків жорстоко побили трьох молодих українців, яким п'яний поляк спершу хотів прочитати "лекцію про Волинь". Організатора нападу поліція затримала, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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