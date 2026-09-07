Популістська риторика Польщі перетворила українців на мішень, - Politico

Чому загострилися відносини

Польські націоналісти перетворюють ворожість до приблизно 1,5 мільйона українців, які проживають у країні, на політичну тему напередодні парламентських виборів 2027 року.

Цього літа президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди - ордена Білого Орла - через рішення назвати військову частину на честь Української повстанської армії.

Лібертаріанська партія "Конфедерація" засудила отримання українцями соціальної допомоги. Депутат Європарламенту Гжегож Браун заявив:

"Київський режим не є ні нашим союзником, ні нашим другом, він наш ворог", - сказав Браун.

Професор соціології Рафал Панковський зазначив, що популістська риторика перетворила українську меншину на мішень і сприяла переростанню словесної ворожнечі в насильство.

Напади стають частішими

За даними опитування CBOS, антипатія поляків до українців зросла з 38 до 43 відсотків лише за останній рік. Польська поліція зафіксувала 180 повідомлень про злочини на етнічному ґрунті проти українців у першому півріччі - на 30 відсотків більше, ніж торік.

У липні у Вроцлаві побили 20-річну українку Анастасію та її партнера Максима, нападників заарештували.

Того ж місяця в Бєльсько-Бялій працівник автобусного підприємства обурився через трьох українців у салоні, серед яких були дві 11-річні школярки.

У серпні в Познані на українця напали в трамваї.

З лютого по червень польські прокурори направили до суду 283 справи, і українці стали жертвами у понад 80 відсотках із них - проти 4 відсотків у 2014 році.

Що кажуть українці та влада

Іван, який працює у Варшавському університеті, розповів, що сусід накинувся на нього через рішення Зеленського про назву військової частини:

"Мій сусід почав на мене кричати, казав, щоб я повернувся до України. Тепер я боюся, що мені ніхто не допоможе і мене просто депортують", - сказав Іван.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що нападники стали зухвалішими, бо відчувають політичний захист, і закликав Навроцького нарешті відреагувати.

"Ми повинні рішуче боротися з цим насильством, бо ця насильницька патологія набула зухвалості, оскільки отримала політичний патронат", - сказав Туск.

При цьому влада Польщі депортує українців навіть за незначні правопорушення - одного 18-річного українця вигнали з країни за те, що він перестрибнув через бар'єр на концерті.