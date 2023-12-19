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Вопреки войне и заминированию. Аграрии получили рекордную урожайность за всю историю Украины

Украина, Вторник 19 декабря 2023 18:14
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Вопреки войне и заминированию. Аграрии получили рекордную урожайность за всю историю Украины Фото: аграрии получили рекордную урожайность за всю историю (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Даже несмотря на то, что на территории Украины второй год ведутся боевые действия вызванные полномасштабным вторжением Российской Федерации, украинские аграрии получили в этом году рекордную урожайность.

Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Сольский отметил, что, несмотря на тяжелое военное время и сложные обстоятельства, большинство аграриев планируют и дальше заниматься своим делом.

"Украинские фермеры показали всему миру, насколько они твердые, профессиональные, выносливые и целеустремленные люди. И даже в такой тяжелый год получили с одного гектара рекордную урожайность за всю историю Украины. Погода, конечно, помогла, но без героической работы аграриев мы бы не получили таких результатов", - подчеркнул министр.

Напомним, мы сообщали, что Министерство аграрной политики Украины в очередной раз повысило прогноз урожая в этом году из-за рекордной урожайности зерновых.

Отметим, что высокий урожай в текущем году был одним из основных факторов низкой инфляции во второй половине 2023 года, которая упала до 5,1% - самого низкого уровня с 2020 года.

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