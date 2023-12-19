Попри війну та замінування. Аграрії отримали рекордну врожайність за всю історію України

Навіть попри те, що на території України другий рік ведуться бойові дії спричинені повномасштабним вторгненням Російської Федерації, українські аграрії отримали цього року рекордну врожайність.

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України .

Сольський зазначив, що попри важкий воєнний час і складні обставини більшість аграріїв планують і надалі займатись своєю справою.

"Українські фермери показали усьому світу наскільки вони тверді, професійні, витривалі й цілеспрямовані люди. І навіть у такий важкий рік отримали з одного гектара рекордну врожайність за всю історію України. Погода звичайно допомогла, але без героїчної роботи аграріїв ми б не отримали таких результатів", - наголосив міністр.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Міністерство аграрної політики України вчергове підвищило прогноз врожаю цього року через рекордну врожайність зернових.

Зазначимо, що високий урожай цього року був одним з основних чинників низької інфляції у другій половині 2023 року, яка впала до 5,1% - найнижчого рівня з 2020 року.

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