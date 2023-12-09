В Украине повысили прогноз сбора зерна благодаря рекордной урожайности

Министерство аграрной политики Украины в очередной раз повысило прогноз урожая в этом году благодаря рекордной урожайности зерновых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики .

По данным министерства, увеличился уровень урожайности зерновых – до 54,7 ц/га. Это рекордный показатель для Украины, ранее самый высокий уровень урожайности зерновых был в 2021 году, он составлял 53,6 ц/га.

"Собственно, это и позволило в очередной раз пересмотреть в сторону увеличения объемы производства урожая этого года и, в частности, увеличить показатели производства кукурузы с 28,5 млн тонн до более 30 млн тонн", - говорится в сообщении.

Прогноз валового сбора производства зерновых культур увеличен до 59,7 млн тонн. Объемы сбора масличных культур остаются без изменений и составляют 21,6 млн тонн. Общий объем урожая зерновых и масличных культур на текущий год составляет 81,3 млн тонн. В прошлом году было собрано 76,2 млн тонн (55,3 млн тонн зерна и 20,9 млн тонн масличных).

По предварительным оценкам, в 2023 году аграрии соберут зерновых в следующих объемах: пшеницы - 22,2 млн тонн, ячменя - 5,8 млн тонн и кукурузы - 30,1 млн тонн.

Что касается масличных культур, то урожай подсолнечника остался на уровне 13 млн тонн, соевых бобов - 4,6 млн тонн. Сбор рапса завершен - более 4 млн тонн.

Изменения прогноза

Напомним, что общая площадь посевных яровых и озимых зерновых в этом году была меньше на 1 млн га, чем в прошлом году, и составила 10,9 млн га. В начале весны 2023 года общий валовой сбор на текущий год прогнозировался на уровне 63,5 млн тонн. Это было на 13% меньше по отношению к показателю 2022 года.

В июне, после начала жатвы, прогноз был повышен до 68 млн тонн, что было на 7% меньше показателя 2022 года. В начале сентября, благодаря благоприятным погодным условиям, были все основания для очередного изменения прогноза в положительную сторону до 76,7 млн тонн, а в октябре - до 79,1 млн тонн и уже сейчас - до 81,3 млн тонн.

Урожайность

Как отмечают в НБУ, благодаря высокой урожайности и более быстрым темпам сбора по состоянию на 1 декабря 2023 года объемы урожая превышали прошлогодние показатели на соответствующую дату: сои - на 33%, подсолнечника - на 21%, сахарной свеклы - на 33%, кукурузы - на 6%. Однако в 2023 году ожидается низкая рентабельность зерновых, в том числе из-за сложностей с экспортом.

В то же время, рекордный урожай зерновых и зернобобовых в Украине собрали в 2021 году - 84 млн тонн. Вместе с масличными было собрано 106 млн тонн.

Высокий урожай этого года был одним из основных факторов низкой инфляции во второй половине 2023 года, которая упала до 5,1% - самого низкого уровня с 2020 года.