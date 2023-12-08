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Инфляция в Украине замедлилась до минимума за три года: что подорожало за последний месяц

Украина, Пятница 08 декабря 2023 15:00
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Инфляция в Украине замедлилась до минимума за три года: что подорожало за последний месяц Фото: годовая инфляция в Украине в ноябре замедлилась до 5,1% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Рост потребительских цен в Украине в ноябре 2023 года замедлился до 5,1%. Это минимальное значение с декабря 2020 года, когда инфляция составила 5,0%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, в ноябре цены выросли на 0,5%, с начала года на 4,4%.

Инфляция в Украине замедлилась до минимума за три года: что подорожало за последний месяц

Цены на товары и услуги

Продукты питания в ноябре подорожали на 0,9%. Больше всего за месяц подорожали овощи - на 13,2%, которые в среднем стоят на 8,2% дешевле, чем год назад. Яйца подорожали на 1,1%, но стоят дешевле на 22,3%, чем в ноябре прошлого года.

В то же время сахар подешевел за месяц на 4,3%, фрукты на 2,1%, подсолнечное масло - на 1,9%.

Инфляция в Украине замедлилась до минимума за три года: что подорожало за последний месяц

Цены на транспорт выросли на 0,9% в основном из-за подорожания топлива на 1,8% и проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 1,8%.

Инфляция в Украине замедлилась до минимума за три года: что подорожало за последний месяц

Замедление инфляции и прогноз 2023-2024 годы

Национальный банк в октябре улучшил прогноз инфляции к концу 2023 года с 10,6% до 5,8%. Снижение инфляции, прежде всего, обуславливается большим предложением продуктов питания на фоне более высоких урожаев, наращиванием производства и сложностями с экспортом агропродукции. В то же время, на 2024 год прогноз инфляции повышен с 8,5 до 9,8%.

Кабмин в ноябре улучшил прогноз по инфляции на 2023 год с 14,7% до 7,1%. На 2024 год прогноз улучшился с 10,8% до 9,7% (в расчете декабрь к декабрю).

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Инфляция в Украине Государственная служба статистики
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