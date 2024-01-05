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Несмотря на успех РФ у Кременной, Украина освободила территории на юге, - Генштаб Эстонии

Фото: руководитель оперативного отдела Генерального штаба Эстонии полковник Тармо Кундла (ohtuleht ee)
Автор: Наталья Кава

Россия смогла атаковать территории Украины и имела определенные успехи. Однако на фронте значительно уменьшились боевые столкновения.

Об этом заявил руководитель оперативного отдела Генерального штаба Эстонии полковник Тармо Кундла, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Основные усилия, вероятно, будут касаться оцепления Авдеевки, и в ближайшее время можно ожидать привлечения туда дополнительных средств", - считает Кундла.

По его данным, армия РФ имеет определенные успехи на линии Купянск-Кременная и смогла захватить небольшие деревни вблизи Бахмута. Российским войскам также удалось захватить меньшие территории в Донецкой области.

Несмотря на это, украинским военным удалось освободить территории в населенных пунктах вблизи Великой Новоселки. Также продолжаются значительные бои в восточной части Херсонской области.

Кундла отметил, что, несмотря на определенные успехи российских войск, они не смогли сделать ничего определяющего.

"Украина должна защищаться, – сказал он.

Он отметил, что, несмотря на то, что Россия в последние две недели наносила особо интенсивные огневые удары по украинским населенным пунктам - эти атаки не ослабили волю украинцев защищать себя и их противовоздушную оборону.

"Однако украинцы могли бы еще лучше защищать себя, если бы имели технологию уничтожения платформ, с которых производятся воздушные удары", - отметил Кундла.

Ситуация на фронте

В настоящее время украинские военные в большинстве своем находятся в активной обороне и по возможности атакуют. Ранее стало известно, что украинские воины отбили у кафиров один из терриконов в районе Горловки Донецкой области. Однако, например, ситуация в районе Авдеевки и Марьинки сложная.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские военнослужащие отошли на северную окраину Марьинки, поскольку россияне полностью уничтожили украинский город.

Детальнее о том, каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова" - читайте в обзоре РБК-Украина.

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