Попри успіх РФ біля Кремінної, Україна звільнила території на півдні, - Генштаб Естонії

"Основні зусилля, ймовірно, стосуватимуться оточення Авдіївки, і найближчим часом можна очікувати залучення туди додаткових засобів", - вважає Кундла.

За його даними, армія РФ має певні успіхи на лінії Куп'янськ-Кремінна та змогла захопити невеликі села поблизу Бахмута. Російським військам також вдалося захопити менші території в Донецькій області.

Попри це українським військовим вдалось звільнити території в населених пунктах поблизу Великої Новосілки. Також тривають значні бої у східній частині Херсонської області.

Кундла зазначив, що попри певні успіхи російських військ, вони не змогли зробити нічого визначального.

"Україна повинна захищатися, - сказав він.

Він зауважив, що попри те, що Росія в останні два тижні завдавала особливо інтенсивних вогневих ударів по українських населених пунктах - ці атаки не послабили волю українців захищати себе та їх протиповітряну оборону.

"Однак українці могли б ще краще захищати себе, якби мали технологію знищення платформ, з яких здійснюються повітряні удари", - зазначив Кундла.

Ситуація на фронті

Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні і за можливості атакують. Раніше стало відомо, що українські воїни відбили в окупантів один з териконів у районі Горлівки Донецької області. Проте, до прикладу, ситуація у районі Авдіївки та Мар'їнки складна.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські військовослужбовці відійшли на північну околицю Мар'їнки, оскільки росіяни повністю знищили українське місто.

Детальніше про те, яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова" - читайте в огляді РБК-Україна.

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