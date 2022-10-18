RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Несмотря на террор РФ. Украина в тылу почти на 100% готова к отопительному сезону

Фото: Украина в тылу почти на 100% готова к отопительному сезону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Жилищный фонд в неприфронтовых громадах Украины готов к отопительному сезону почти на 100%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Российские войска продолжат свой террор и удары по объектам энергетики. В ответ мы продолжим нашу тщательную подготовку к отопительному сезону", - заявил Шмыгаль.

По его словам, сейчас Украина накапливает ресурсы и формирует резервы. Жилищный фонд, больницы, школы в неприфронтовых общинах готовы к отопительному сезону почти на 100%. Также удалось накопить в подземных хранилищах 14 млрд 135 млн метров кубических газа.

"Мощности для импорта из стран ЕС в случае необходимости также подготовлены. Уголь на складах вдвое больше, чем в прошлом году на этот же период", - добавил премьер-министр.

Напомним, что в Украине открыли государственный интернет-магазин дров для населения.

Также в Харькове начинается отопительный сезон. К отоплению уже подключили лечебные заведения.

Ранее сообщалось, что минимально допустимая температура в квартирах во время предстоящего отопительного сезона составит 16 градусов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Отопительный сезонВойна в Украине