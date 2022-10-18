ua ru
Вт, 18 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине открыли государственный интернет-магазин дров для населения

Новина українською →
Украина, Вторник 18 октября 2022 11:38
В Украине открыли государственный интернет-магазин дров для населения Фото: дрова можно купить на ресурсе ДроваЕ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине заработал государственный интернет-магазин дров для населения "ДроваЄ". На одного человека установлен лимит на покупку в 15 кубометров дров на отопительный сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Чтобы купить дрова нужно:

  • Зайти на ресурс и авторизироваться через электронную цифровую подпись или свой банк.
  • Указать адрес доставки дров. Система автоматически подтянет ближайшие лесхозы и продукцию, которую можно заказать. Каждый поставщик будет предлагать тот ассортимент, который есть в наличии.
  • Определить вид и объем древесины, выбрать функцию с доставкой или без.
  • Оплатить заказ или ждать звонка оператора для решения вопросов с логистикой.

По данным пресс-службы, уже реализовано 2 млн. 439 тыс. кубометров древесины. На складах находится около 187 тыс. кубических метров. В общей сложности до конца года лесхозы Гослесагентства планируют реализовать 1,1 млн кубических метров дров.

Напомним, для обеспечения топливными дровами наиболее уязвимых категорий граждан на прифронтовых территориях правительство распределило среди областных военных администраций 563 млн гривен. Они отправятся на закупку и доставку дров для населения Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей.

Ранее Кабинет министров поручил "Укрзализныце" закупить печи мобильные металлические (буржуйки) на твердом топливе в общей сложности 6 000 штук, а также провести заготовку 6 000 куб. метров топливной древесины к ним.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отопительный сезон
NEWS
Под Херсоном оккупанты возводят укрепления из награбленных материалов, - Генштаб
Под Херсоном оккупанты возводят укрепления из награбленных материалов, - Генштаб
DAILY
Купол для Украины. Как защитить небо от российских ракет и иранских дронов
Юлия Акимовакорреспондент Купол для Украины. Как защитить небо от российских ракет и иранских дронов