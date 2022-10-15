В Харькове начался отопительный сезон: где уже включили отопление

Он отметил, что отопление в жилых домах включат, когда будут соответствующие погодные условия.

"Мы переложили почти 200 км магистральных трубопроводов, подготовили котельные. Этот отопительный сезон будет очень сложным, и это не зависит, к сожалению, от нас. Российский агрессор целенаправленно разбивает инфраструктуру. Мы будем делать все возможное и порой невозможно, чтобы его пройти, чтобы в людей в домах было тепло. У нас есть газ, необходимые объемы закуплены" - сказал Терехов.