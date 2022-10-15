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В Харькове начался отопительный сезон: где уже включили отопление

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Харьков, Суббота 15 октября 2022 19:18
В Харькове начался отопительный сезон: где уже включили отопление Фото: в Харькове начался отопительный сезон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Харькове начинается отопительный сезон. К отоплению уже подключили лечебные заведения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Он отметил, что отопление в жилых домах включат, когда будут соответствующие погодные условия.

"Мы переложили почти 200 км магистральных трубопроводов, подготовили котельные. Этот отопительный сезон будет очень сложным, и это не зависит, к сожалению, от нас. Российский агрессор целенаправленно разбивает инфраструктуру. Мы будем делать все возможное и порой невозможно, чтобы его пройти, чтобы в людей в домах было тепло. У нас есть газ, необходимые объемы закуплены" - сказал Терехов.

Напомним, Кабмин снизил минимальную температуру в квартирах до 16 градусов.

В Киеве начали подключать отопление в больницах, школах и детских садах 7 октября.

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харков Отопительный сезон
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