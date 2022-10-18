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Попри терор РФ. Україна в тилу майже на 100% готова до опалювального сезону

Фото: Україна в тилу майже на 100% готова до опалювального сезону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Житловий фонд в неприфронтових громадах України готовий до опалювального сезону майже на 100%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Російські війська продовжать свій терор і удари по об’єктах енергетики. У відповідь ми продовжимо нашу ретельну підготовку до опалювального сезону", - заявив Шмигаль.

За його словами, наразі Україна накопичує ресурси та формує резерви. Житловий фонд, лікарні, школи в неприфронтових громадах готові до опалювального сезону майже на 100%. Також вдалося накопичити в підземних сховищах 14 млрд 135 млн метрів кубічних газу.

"Потужності для імпорту з країн ЄС у разі потреби також підготовлені. Вугілля на складах удвічі більше, ніж минулого року на цей самий період", - додав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, що в Україні відкрили державний інтернет-магазин дров для населення.

Також, у Харкові розпочинається опалювальний сезон. До опалення вже підключили лікувальні заклади.

Раніше повідомлялось, що мінімально допустима температура у квартирах під час майбутнього опалювального сезону становитиме 16 градусів.

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Опалювальный сезонВійна в Україні