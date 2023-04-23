Несмотря на судебные процессы. Почти 70% республиканцев готовы поддержать Трампа на выборах, - СМИ

Две трети избирателей от Республиканской партии на первичных выборах говорят, что поддерживают бывшего президента США Дональда Трампа, несмотря на его недавний уголовный арест и другие судебные расследования.

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на NBC News .

Национальный опрос NBC News показал, что почти 70% избирателей Республиканской партии могут поддержать кандидатуру Трампа на президентских выборах в США.

Однако энтузиазм Республиканской партии в отношении Трампа контрастирует с недовольством обеспокоенной нации тем, как в целом складывается президентская гонка 2024 года.

Согласно результатам опроса, значительное большинство американцев не хотят, чтобы Трамп или президент Джо Байден баллотировались на пост президента в 2024 году.

Половина из тех, кто не хочет, чтобы 80-летний Байден баллотировался, говорят, что возраст президента является "главной" причиной, к слову Трампу сейчас 76 лет.

Отметим, что президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Напомним, мы писали, что Трамп решил снова побороться за пост президента США.

О том, в чем обвиняют Дональда Трампа, и кто может стать его конкурентом на праймериз, можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, мы также писали, что американский лидер Джо Байден будет баллотироваться на второй президентский срок.

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