Попри судові процеси. Майже 70% республіканців готові підтримати Трампа на виборах, - ЗМІ
Дві третини виборців від Республіканської партії на первинних виборах кажуть, що підтримують колишнього президента США Дональда Трампа попри його нещодавній кримінальний арешт та інші судові розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на NBC News.
Національне опитування NBC News показало, що майже 70% виборців Республіканської партії можуть підтримати кандидатуру Трампа на президентських виборах в США.
Однак ентузіазм Республіканської партії щодо Трампа контрастує з невдоволенням стурбованої нації тим, як загалом складається президентська гонка 2024 року.
Згідно з результатами опитування, значна більшість американців не хочуть, щоб Трамп чи президент Джо Байден балотувалися на пост президента у 2024 році.
Половина з тих, хто не хоче, щоб 80-річний Байден балотувався, кажуть, що вік президента є "головною" причиною, до слова Трампу наразі 76 років.
Зазначимо, що президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року.
Нагадаємо, ми писали, що Трамп вирішив знову поборотися за посаду президента США.
Про те, в чому звинувачують Дональда Трампа, та хто може стати його конкурентом на праймериз можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Крім того, ми також писали, що американський лідер Джо Байден буде балотуватися на другий президентський термін.
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