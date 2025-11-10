Несмотря на санкции. Латвийские компании обслуживают "теневой флот" РФ, - СМИ

Латвийские компании продолжают обслуживать российский "теневой флот", несмотря на введенные Евросоюзом и союзниками санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Отмечается, что танкер Zircone, зарегистрированный под кипрским флагом, который базируется в Латвии, занимается заправкой судов. Большинство его клиентов - это суда из российского "теневого флота".
На прошлой неделе Zircone прибыл в Рижский порт, вероятно, чтобы купить и загрузить судовое топливо. Судно пришвартовалось возле нефтепродуктового терминала компании SIA Ovi, которая занимается оптовой торговлей нефтепродуктами.
Представители компании Ovi не предоставили никакой информации ни о своих клиентах, ни о перегружаемых грузах. Однако из публично доступных баз данных судов следует, что во время короткого визита в Рижский порт на танкере Zircone была проведена проверка, во время которой обнаружили восемь нарушений в сфере безопасности.
Ранее сообщалось, что суда Zircone и Rina действуют осторожно - они прекращают обслуживание тех судов, которые включены в списки санкций ЕС или США.
Привлечь их к ответственности за нарушение других ограничений невозможно, поскольку для операций по бункеровке установлен исключительный статус, а именно освобождение от ряда санкционных требований. Оба судна длительное время работали под брендом латвийской компании Fast Bunkering, зарегистрированной на территории Рижского порта.
После полномасштабного вторжения России в Украину компания сменила название, адрес и владельцев, вероятно продолжив деятельность через другие зарегистрированные в Латвии фирмы.
По оценке экспертов, теневой флот позволил России за два года получить около 25 млрд долларов дополнительной прибыли, минуя установленные ценовые ограничения на нефть и санкции.
Напомним, что российский "теневой флот" РФ разросся до гигантских размеров. По подсчетам, примерно каждый шестой танкер в мире относится к "теневому флоту". В целом это около 17% от общего количества действующих танкеров.
В основном это старые танкеры, которые выплавали все сроки годности и "работают" под флагами нейтральных стран. Кроме вреда для окружающей среды и продажи нефти в обход санкций, старые суда несут и другую угрозу.
В частности, считается, что эти танкеры используются как платформы для гибридных атак на Европу. Эту версию также подтвердили в Украине.