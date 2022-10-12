Несмотря на санкции, фирма из США поставляла технологии изготовителю российских ракет, - СМИ

Компания Extreme Networks заявила, что основываясь на информации, предоставленной информационным агентством, она считает, что оборудование "могло" продать ММЗ "Авангард" через суррогатного покупателя.

Extreme Networks заявила, что оборудование было продано без его ведома. Компания добавила, не предоставив доказательств, что посредник в России был "причастен" к поставке своей продукции через подставную компанию "злоумышленникам". Компания Extreme заявила, что сообщает о своих выводах об этих потенциальных продажах властям США.

По данным издания, в период с 2017 по 2021 год ММЗ "Авангард" приобрел оборудование Extreme Networks для своих ИТ-систем на сумму более полумиллиона долларов согласно бизнес-документам, с которыми ознакомились Reuters и люди, знакомые с этим вопросом. Продукты включали высокоскоростные коммутаторы, важнейший структурный элемент корпоративных ИТ-сетей и программное обеспечение. Записи также показывают, что сделки проходили через, казалось бы, невинную корпорацию в Подмосковье, и несмотря на то, что два представителя Extreme Networks выразили обеспокоенность, продажи продолжались и дальше.

Спустя шесть недель после вторжения России в Украину сотрудник Extreme Networks подал внутреннюю жалобу, с которой ознакомилось агентство Reuters, утверждая, что компания продавала продукцию разным военным производителям в России.

"Экстремальное оборудование используется на российских военных кораблях, а именно в системах связи", – говорится в записке.

Расследование Reuters в августе показало, что хотя США и их союзники запретили экспорт высоких технологий в Россию, чтобы попытаться взорвать ее оборонную промышленность, а многие технологические компании объявили о прекращении экспорта в Россию, поток компьютерных комплектующих западных брендов российским клиентам не прекратился.

Этот отчет о том, как Extreme Networks снабжала ММЗ "Авангард" и как минимум двум другим российским военным компаниям, основывается на интервью с тремя людьми, знакомыми с поставками, а также на обзоре Reuters документов за пять лет до 2021 года. Документы включают отчеты о продажах и обменах по электронной почте. между сотрудниками Extreme Networks, клиентами и дистрибьюторами.