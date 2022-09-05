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Росія може зіткнутися з більш тривалою та глибокою рецесією через санкції, - Bloomberg

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Понеділок 05 вересня 2022 20:38
Росія може зіткнутися з більш тривалою та глибокою рецесією через санкції, - Bloomberg Фото: Росія може зіткнутися з більш тривалою та глибокою рецесією через санкції (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Декілька місяців експерти оцінювали справжній вплив економічної ізоляції Росії та з'ясували, що на РФ очікує більш тривала та глибока рецесія від санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно з урядовим звітом, санкції та рецесія ставлять під загрозу галузі, на які країна роками спиралася у своїй економіці.

Два із трьох представлених у звіті сценаріїв показують, що наступного року спад прискориться, а економіка повернеться на довоєнний рівень лише наприкінці десятиліття чи пізніше. Усі сценарії передбачають посилення тиску санкцій, і до них, мабуть, приєднається дедалі більше країн. У доповіді йдеться, що різка відмова Європи від російських нафти та газу може також вдарити наскільки можна Кремль забезпечувати свій власний ринок.

Технологічні та фінансові обмеження посилюють тиск. За оцінками звіту, до 200 тисяч ІТ-фахівців можуть покинути країну до 2025 року, що є першим офіційним прогнозом збільшення витоку мізків. У звіті йдеться, що виробники металів втрачають 5,7 мільярда доларів на рік через обмеження.

Повне припинення постачання газу до Європи, головний експортний ринок Росії, може коштувати 400 мільярдів рублів (6,6 мільярда доларів) на рік у вигляді недоотриманих податкових надходжень. Цілком компенсувати втрачені продажі новими експортними ринками не вдасться навіть у середньостроковій перспективі.

Нагадаємо, що США планують заарештувати літак російського "Лукойлу" за 45 млн доларів.

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