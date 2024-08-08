ЕС вслед за Украиной призвал Мексику арестовать Путина в случае его визита

Европейский Союз призвал Мексику арестовать российского диктатора Владимира Путина в случае, если он приедет на инаугурацию президента Клаудии Шейнбаум.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в комментарии Euractiv заявил спикер Еврокомиссии Петер Стано.

"Мексика является государством-участником Международного уголовного суда (МУС - ред.) с 2005 года, с вытекающими из этого юридическими обязательствами. Поэтому мы верим, что Мексика выполнит свои обязательства в качестве члена МУС", - отметил Стано.

Он напомнил, что Мексика приняла участие в саммите мира в Швейцарии, на котором был достигнут консенсус по поводу необходимости прекращения войны Россией. При этом Мексика в ходе большого количества голосований в ООН вместе с другими странами осудила агрессию РФ и призвала прекратить ее.

Но, по словам Стано, "Мексика, как и все другие страны, имеет право развивать свои международные отношения в соответствии со своими собственными интересами".