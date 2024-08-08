ЕС вслед за Украиной призвал Мексику арестовать Путина в случае его визита
Европейский Союз призвал Мексику арестовать российского диктатора Владимира Путина в случае, если он приедет на инаугурацию президента Клаудии Шейнбаум.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Euractiv заявил спикер Еврокомиссии Петер Стано.
"Мексика является государством-участником Международного уголовного суда (МУС - ред.) с 2005 года, с вытекающими из этого юридическими обязательствами. Поэтому мы верим, что Мексика выполнит свои обязательства в качестве члена МУС", - отметил Стано.
Он напомнил, что Мексика приняла участие в саммите мира в Швейцарии, на котором был достигнут консенсус по поводу необходимости прекращения войны Россией. При этом Мексика в ходе большого количества голосований в ООН вместе с другими странами осудила агрессию РФ и призвала прекратить ее.
Но, по словам Стано, "Мексика, как и все другие страны, имеет право развивать свои международные отношения в соответствии со своими собственными интересами".
Что предшествовало
Напомним, вчера, 7 августа, стало известно, что Мексика пригласила российского диктатора Владимира Путина на инаугурацию новоизбранного президента Клаудии Шейнбаум.
После этого посольство Украины в Мексике призвало мексиканские власти арестовать главу Кремля, если он туда приедет, поскольку страна признает юрисдикцию Международного уголовного суда.
Отметим, что МУС выдал ордер на арест Путина еще в прошлом году из-за депортации украинских детей в РФ. Таким образом он может быть арестован в странах-участниках Римского статута.
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