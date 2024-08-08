ua en ru
Чт, 08 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЕС вслед за Украиной призвал Мексику арестовать Путина в случае его визита

Брюссель, Четверг 08 августа 2024 19:09
UA EN RU
ЕС вслед за Украиной призвал Мексику арестовать Путина в случае его визита Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейский Союз призвал Мексику арестовать российского диктатора Владимира Путина в случае, если он приедет на инаугурацию президента Клаудии Шейнбаум.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Euractiv заявил спикер Еврокомиссии Петер Стано.

"Мексика является государством-участником Международного уголовного суда (МУС - ред.) с 2005 года, с вытекающими из этого юридическими обязательствами. Поэтому мы верим, что Мексика выполнит свои обязательства в качестве члена МУС", - отметил Стано.

Он напомнил, что Мексика приняла участие в саммите мира в Швейцарии, на котором был достигнут консенсус по поводу необходимости прекращения войны Россией. При этом Мексика в ходе большого количества голосований в ООН вместе с другими странами осудила агрессию РФ и призвала прекратить ее.

Но, по словам Стано, "Мексика, как и все другие страны, имеет право развивать свои международные отношения в соответствии со своими собственными интересами".

Что предшествовало

Напомним, вчера, 7 августа, стало известно, что Мексика пригласила российского диктатора Владимира Путина на инаугурацию новоизбранного президента Клаудии Шейнбаум.

После этого посольство Украины в Мексике призвало мексиканские власти арестовать главу Кремля, если он туда приедет, поскольку страна признает юрисдикцию Международного уголовного суда.

Отметим, что МУС выдал ордер на арест Путина еще в прошлом году из-за депортации украинских детей в РФ. Таким образом он может быть арестован в странах-участниках Римского статута.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Евросоюз Мексика
NEWS
Выбирают сближение с РФ. МИД отреагировал на решение Нигера о разрыве дипотношений с Украиной
Выбирают сближение с РФ. МИД отреагировал на решение Нигера о разрыве дипотношений с Украиной
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев