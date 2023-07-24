Несмотря на прилеты и эвакуацию. РФ отчиталась об "отражении" атаки дронов в Крыму

В Минобороны РФ отчитались, что якобы сбили все дроны, атаковавшие Крым в понедельник, 24 июля. При этом в Джанкойском районе продолжает взрываться, а гауляйтеры объявили эвакуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ .

Так, по данным Минобороны РФ, аннексированный полуостров, якобы атаковали 17 дронов. При этом, якобы "попытка террористической атаки пресечена".

В частности, якобы 14 БПЛА, которые в РФ называют "украинскими" подавлены средствами РЭБ, из них 11, якобы "потерпели крушение в акватории Черного моря", еще 3 упали на территории Крыма.

"Три беспилотника уничтожены средствами ПВО, в результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет", - заявили в российском ведомстве.

При этом в соцсетях публикуют видео взрывов на складе боеприпасов в Джанкойском районе.

А гауляйтеры Крыма уже объявили эвакуацию населения близлежащих сел в радиусе 5 километров от места взрывов в Джанкойском районе.

Атака на Крым 24 июля

Утром в понедельник, 24 июля, стало известно об атаке дронов на аннексированный Крым. Сначала сообщалось о взрывах на военном аэродроме и складе боеприпасов. Также произошла атака и на столицу России, Москву. В ГУР заявили, что атака на Москву является их спецоперацией. Подробнее о последствиях этих атак - в материале РБК-Украина.