ua ru
Пн, 24 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Попри прильоти та евакуацію. РФ прозвітувала про "відбиття" атаки дронів у Криму

Новость на русском →
Крим, Понеділок 24 липня 2023 10:19
Попри прильоти та евакуацію. РФ прозвітувала про "відбиття" атаки дронів у Криму Фото: Міноборони РФ відзвітувало про нібито "відбиття" атаки БПЛА на Крим (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Міноборони РФ відзвітували, що нібито збили всі дрони, які атакували Крим у понеділок, 24 липня. При цьому в Джанкойському районі продовжує вибухати, а гауляйтери оголосили евакуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

Так, за даними Міноборони, анексований півострів, нібито атакували 17 дронів. При цьому нібито "спробу терористичної атаки припинено".

Зокрема, нібито 14 БПЛА, які в РФ називають "українськими" пригнічені коштами РЕБ, з них 11, нібито зазнали краху в акваторії Чорного моря, ще 3 впали на території Криму.

"Три безпілотники знищені засобами ППО, внаслідок припиненої терористичної атаки постраждалих немає", - заявили в російському відомстві.

При цьому у соцмережах публікують відео вибухів на складі боєприпасів у Джанкойському районі.

А гауляйтери Криму вже оголосили евакуацію населення прилеглих сіл у радіусі 5 кілометрів від місця вибухів в Джанкойському районі.

Атака на Крим 24 липня

Вранці у понеділок, 24 липня, стало відомо про атаку дронів на анексований Крим. Спочатку повідомлялося про вибухи на військовому аеродромі та складі боєприпасів. Також відбулася атака і на столицю Росії, Москву. У ГУР заявили, що атака на Москву є їхньою спецоперацією. Докладніше про наслідки цих атак – у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
вибухи Крым
NEWS
Атака дронів на Москву є спецоперацією ГУР, - джерела
Атака дронів на Москву є спецоперацією ГУР, - джерела
DAILY
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур: Сподіваюся, що перемога України прийде цього року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр оборони Естонії Ханно Певкур: Сподіваюся, що перемога України прийде цього року