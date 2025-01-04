Несмотря на угрозы Фицо. Словацкий оператор обещает продолжить поставки электричества Украине

Государственный оператор электросетей Словакии обещает продолжить поставки электроэнергии Украине. Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил остановить поставки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Словацкая государственная компания SEPS заверила, что будет придерживаться контрактов, заключенных с "Укрэнерго".
В компании отметили, что в прошлом году продлили договор на поставку до 150 мегаватт электроэнергии в рамках аварийной помощи Украине. Компания также обеспечивает трансграничную передачу электроэнергии на стандартных условиях.
В 2024 году экспорт электроэнергии из Словакии в Украину достиг 2,43 тераватт-часа. Это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Напомним, 1 января Украина прекратила транзит российского газа в Европу и Молдову.
В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожал, что прекратит поставки электроэнергии Украине. Он требовал продолжения транзита российского газа. Украина призвала Еврокомиссию отреагировать на шантаж Фицо.
После этого Фицо прибегнул к новым угрозам Украине. Премьер Словакии заявил, что страна может сократить помощь украинским беженцам.
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