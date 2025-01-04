Попри погрози Фіцо. Словацький оператор обіцяє продовжити постачання електрики Україні

Словацька державна компанія SEPS запевнила, що буде дотримуватися контрактів, укладених з "Укренерго".

У компанії зазначили, що минулого року продовжили договір на постачання до 150 мегаватів електроенергії в рамках аварійної допомоги Україні. Компанія також забезпечує транскордонну передачу електроенергії на стандартних умовах.

У 2024 році експорт електроенергії зі Словаччини в Україну досяг 2,43 терават-години. Це в 3,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2023 року.