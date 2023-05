Операция "Щит и стрела". С чего все началось и что происходит между Израилем и сектором Газа

Ночью 9 мая 40 самолетов ВВС Израиля стали атаковать объекты террористов на территории сектора Газа. Такой обстрел ознаменовал начало операции под кодовым названием "Щит и стрела". Первые атаки израильских войск были успешными - трех полевых командиров группировки "Исламский джихад" ликвидировали.

Удары наносились по домам, на этом фоне палестинская сторона заявляла о гибели мирных жителей. Очевидцы утверждали, что были повреждены многоэтажки, информацию подтверждали авторитетные западные СМИ.

В свою очередь, боевики "Исламского джихада" поклялись отомстить Израилю за такие обстрелы. Атаки террористов долго ждать не пришлось.

На следующий день, 10 мая, Израиль также продолжил наносить удары по позициях боевиков. На этот раз целями стали места, откуда по стране запускали ракеты из сектора Газа, взрывы также звучали в месте, где находится тренировочный лагерь боевиков.

Но теперь атака Израиля не осталась безответной. Из сектора Газа страну обстреливали весь день, ЦАХАЛ подтвердил попытку ударов при помощи 469 ракет, но только 333 из них пересекли условную границу с Израилем. Системы ПВО сбили 153 вражеских ракеты. СМИ писали о первом успешном перехвате снаряда противоракетной установкой "Праща Давида".

People seen running from Israeli beaches to the nearest bomb shelter. pic.twitter.com/T50dl3MzhZ