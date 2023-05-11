Операция "Щит и стрела". С чего все началось и что происходит между Израилем и сектором Газа

Израиль уже третий день продолжает свою операцию "Щит и стрела" против палестинской террористической организации "Исламский джихад". Ракетная перестрелка между сторонами не утихает.

Более детально о том, как проходит конфликт, - в материале РБК-Украина ниже.

С чего все началось

Ночью 9 мая 40 самолетов ВВС Израиля стали атаковать объекты террористов на территории сектора Газа. Такой обстрел ознаменовал начало операции под кодовым названием "Щит и стрела". Первые атаки израильских войск были успешными - трех полевых командиров группировки "Исламский джихад" ликвидировали.

Удары наносились по домам, на этом фоне палестинская сторона заявляла о гибели мирных жителей. Очевидцы утверждали, что были повреждены многоэтажки, информацию подтверждали авторитетные западные СМИ.

В свою очередь, боевики "Исламского джихада" поклялись отомстить Израилю за такие обстрелы. Атаки террористов долго ждать не пришлось.

Ответный удар

На следующий день, 10 мая, Израиль также продолжил наносить удары по позициях боевиков. На этот раз целями стали места, откуда по стране запускали ракеты из сектора Газа, взрывы также звучали в месте, где находится тренировочный лагерь боевиков.

Но теперь атака Израиля не осталась безответной. Из сектора Газа страну обстреливали весь день, ЦАХАЛ подтвердил попытку ударов при помощи 469 ракет, но только 333 из них пересекли условную границу с Израилем. Системы ПВО сбили 153 вражеских ракеты. СМИ писали о первом успешном перехвате снаряда противоракетной установкой "Праща Давида".

People seen running from Israeli beaches to the nearest bomb shelter. pic.twitter.com/T50dl3MzhZ — Moshe Schwartz (@YWNReporter) May 10, 2023

Продолжение ракетной перестрелки

Уже сегодня, 11 мая, ночью Израиль продолжил наносить прицельные удары. В результате атаки был ликвидирован главный ракетчик "Исламского джихада" Али Хассан Гали. Он погиб в своей квартире в шестиэтажном доме, по которому попал снаряд израильских военных.

Вместе с боевиком были уничтожены и два его родственника - брат и племянник. Израиль также называл их своей целью.

В ответ страну снова начали обстреливать члены "Исламского джихада", но в течение долгого времени израильская сторона не заявляла о наличии жертв среди населения. Палестина в свою очередь сообщала о десятках жертв.

IDF releases footage of Iron Dome interceptions. pic.twitter.com/sDtw8DO4KR — Moshe Schwartz (@YWNReporter) May 10, 2023

Информация об одном погибшем и пяти пострадавших в израильском городе Реховот появилась только сегодня вечером. При этом The Jerusalem Post утверждает, что, по словам источника, страна уже готовит ответ.