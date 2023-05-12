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Израиль ликвидировал еще одного лидера "Исламского джихада"

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Пятница 12 мая 2023 20:36
Израиль ликвидировал еще одного лидера "Исламского джихада" Иллюстративное фото: Израиль ликвидировал еще одного лидера "Исламского джихада" (twitter.com/paldf8)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 12 мая, днем израильские военные уничтожили очередного лидера террористической группировки "Исламский джихад" Айеда Альхусени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По информации военных, Айед Альхусени был командующим военными операциями Исламского джихада в секторе Газа. Он заменил Халиля Бахатини, который был командующим операцией организации в секторе Газа. Бахатини ликвидировали в первый день операции "Щит и стрела".

Представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари рассказал, что Альхусени "был самой высокопоставленной фигурой "Исламского джихада" в секторе Газа".

"Альхусени является ключевой фигурой в организации, принимавшей участие во всех решениях, касающихся ракетных обстрелов и обстрелов, совершенных организацией в сторону государства Израиль", - добавляют в ЦАХАЛ.

Стоит заметить, что это уже шестой лидер "Исламского джихада", которого за четыре дня операции уничтожили израильские военные.

Напомним, 9 мая в Израиле началась операция "Щит и стрела", которая направлена против террористов "Исламского джихада" в секторе Газа. Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.

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