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Шольц исключил отправку истребителей в Украину

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Берлин, Среда 25 января 2023 15:42
Шольц исключил отправку истребителей в Украину Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге, исключил возможные поставки боевых самолетов в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Немецкий канцлер в Бундестаге заявил, что исключает поставку боевых самолетов и развертывание наземных войск в Украине.

"Мы ни при каких обстоятельствах не отправим наземные войска. Я сказал, что прямого участия солдат НАТО в войне на Украине не будет. Такого пока не было и не будет в будущем. И каждый может на это положиться", - сказал он.

Также он категорически ответил на возможное введение беспилотной зоны над Украиной.

"Мы этого делать не будем. И в этом отношении ничего не изменилось и не изменится", - заявил Шольц.

Как известно, в феврале должна пройти следующая встреча по обороне Украины в формате "Рамштайн". Президент Владимир Зеленский призвал на этом заседании обсудить перспективы передачи Украине истребителей F-16.

Позже спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что международные партнеры уже определили тип самолета, который предположительно предоставят Украине для борьбы против российской агрессии.

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