Шольц исключил отправку истребителей в Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Немецкий канцлер в Бундестаге заявил, что исключает поставку боевых самолетов и развертывание наземных войск в Украине.

"Мы ни при каких обстоятельствах не отправим наземные войска. Я сказал, что прямого участия солдат НАТО в войне на Украине не будет. Такого пока не было и не будет в будущем. И каждый может на это положиться", - сказал он.

Также он категорически ответил на возможное введение беспилотной зоны над Украиной.