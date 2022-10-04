Несмотря на мобилизацию, РФ продолжает вербовать заключенных на войну, - Генштаб

Несмотря на продолжающиеся мероприятия мобилизации, российская сторона не прекращает практику применения ЧВК на территории Украины. В их состав входят лица, которых завербовали в местах лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"По имеющейся информации, казанский центр комплектования производит формирование и комплектование трех мотострелковых и двух артиллерийских полков на фондах казанского высшего танкового командного училища", - заявили в Генштабе.

Также военные добавили, что россияне продолжают вербовать лиц в местах лишения свободы и применять их на территории Украины в составе частных военных кампаний.

"Так, на временно оккупированной территории Луганской области, в так называемых "центрах подготовки", идет обучение указанной категории лиц для дальнейшего направления их на линию столкновения", - добавили в Генштабе.