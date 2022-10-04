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Попри мобілізацію, РФ продовжує вербувати ув’язнених на війну, - Генштаб

Фото: Попри мобілізацію, РФ продовжує вербувати ув’язнених на війну в Україну (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Не зважаючи на заходи мобілізації, що тривають, російська сторона не припиняє практику застосування ПВК на території України. До їх складу входять особи, яких завербували в місцях позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, казанський центр комплектування проводить формування та комплектування трьох мотострілецьких та двох артилерійських полків на фондах казанського вищого танкового командного училища", - заявили в Генштабі.

Також військові додали, що росіяни продовжують вербувати осіб в місцях позбавлення волі та застосовувати їх на території України у складі приватних військових кампаній.

"Так, на тимчасово окупованій території Луганської області, в так званих "центрах підготовки", триває навчання зазначеної категорії осіб для подальшого направлення їх на лінію зіткнення", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, що наближений до оточення Путіна олігарх Євген Пригожин, засновник так званої ПВК "Вагнер" вербує в'язнів на війну в Україну під ультиматумами. Після чого "охочих" перекидають у зону бойових дій без підготовки.

Також РФ може зібрати 10 тисяч ув’язнених на війну, проте відчуватиметься нестача офіцерів.

Стало відомо, що ув’язнених з РФ направили на війну та розмістили на полігоні поблизу Тореза

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