Попри мобілізацію, РФ продовжує вербувати ув’язнених на війну, - Генштаб

Не зважаючи на заходи мобілізації, що тривають, російська сторона не припиняє практику застосування ПВК на території України. До їх складу входять особи, яких завербували в місцях позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"За наявною інформацією, казанський центр комплектування проводить формування та комплектування трьох мотострілецьких та двох артилерійських полків на фондах казанського вищого танкового командного училища", - заявили в Генштабі.
Також військові додали, що росіяни продовжують вербувати осіб в місцях позбавлення волі та застосовувати їх на території України у складі приватних військових кампаній.
"Так, на тимчасово окупованій території Луганської області, в так званих "центрах підготовки", триває навчання зазначеної категорії осіб для подальшого направлення їх на лінію зіткнення", - додали в Генштабі.
Нагадаємо, що наближений до оточення Путіна олігарх Євген Пригожин, засновник так званої ПВК "Вагнер" вербує в'язнів на війну в Україну під ультиматумами. Після чого "охочих" перекидають у зону бойових дій без підготовки.
Також РФ може зібрати 10 тисяч ув’язнених на війну, проте відчуватиметься нестача офіцерів.
Стало відомо, що ув’язнених з РФ направили на війну та розмістили на полігоні поблизу Тореза
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