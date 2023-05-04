RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Несмотря на голосование за резолюцию. Китай отказывается называть Россию агрессором

Фото: Китай отказывается называть Россию агрессором, несмотря на голосование за резолюцию (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Позиция Китая по вторжению в Украину не изменилась, несмотря на поддержку резолюции, где Россию называют агрессором.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post, об этом сказано в сообщении представительства Китая в ООН.

На прошлой неделе Китай впервые поддержал резолюцию Генассамблеи ООН, в которой Россию называют агрессором. В документе речь идет о сотрудничестве Генассамблеи ООН с Советом Европы, ее принимают каждый год.

"Позиция Китая по вопросу Украины не изменилась, и позиция по голосованию не имеет ничего общего с телефонным разговором между главами двух государств (президента Украины Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпина - ред.)", - прокомментировали свое голосование в представительстве Китая.

Там также добавили, что "голосовали за весь текст резолюции".

"Это не может считаться одобрением этого абзаца (где Россию называют агрессором - ред.)", - уточняют в представительстве.

Напомним, на прошлой неделе впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину состоялись переговоры Зеленского и Си Цзиньпина.

Лидеры, в частности, обсудили инициативы, которые направлены на установления мира между Украиной и Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНКитайВойна России против Украины