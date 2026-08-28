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Без премий и новых вакансий: Fozzy Group сокращает расходы из-за атак РФ

16:25 28.08.2026 Пт
2 мин
В компании подчеркнули, что решения вынужденные и не являются бессрочными
aimg Валерий Ульяненко
Без премий и новых вакансий: Fozzy Group сокращает расходы из-за атак РФ Фото: Fozzy Group сокращает расходы из-за атак РФ (из открытых источников)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Торговая группа Fozzy Group приостанавливает найм работников, отменяет выплату премий и пересмотр заработных плат из-за разрушения складов и магазинов в результате российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes Ukraine.

Во внутреннем письме для команды ритейлер сообщил о вынужденном сокращении корпоративных расходов. Компания решила полностью отказаться от запланированного на осень пересмотра заработных плат, а также отменила выплату премий за третий и четвертый кварталы.

Кроме того, Fozzy Group временно приостановила найм персонала на открытые вакансии. Также с 1 октября компания вынужденно приостанавливает действие программы добровольного медицинского страхования для своих сотрудников.

Масштабные потери и операционные трудности

Причиной жестких мер стали значительные убытки, которые группа понесла из-за вражеских обстрелов. В частности, в ночь с 27 на 28 августа в результате российской атаки пострадали гипермаркет Fozzy и производственные объекты в Вишневом.

Всего в течение августа враг повредил 10 распределительных центров Fozzy Group, которые снабжали продуктами сети "Сильпо", "Фора", "Thrash! Траш!" и Fozzy. Кроме того, одна из ракетных атак полностью уничтожила супермаркет "Сільпо" в Кривом Роге.

"Мы потеряли часть логистической и производственной инфраструктуры и товарных запасов. В то же время, существенно выросли расходы на логистику, ведь нам пришлось оперативно перестраивать маршруты и восстанавливать цепи поставок", - пояснили в пресс-службе компании.

Когда ожидать отмены ограничений

В настоящее время главным операционным приоритетом для компании является полная стабилизация поставок товаров в торговые точки. Параллельно ритейлер пересматривает все внутренние расходы, чтобы сохранить финансовую устойчивость бизнеса.

В Fozzy Group отмечают, что принятые решения вынужденные и не имеют бессрочного характера. Руководство обещает вернуться к вопросу о выплатах и возобновлении программ сразу после стабилизации финансовых показателей.

"Это непростые решения, к которым мы прибегли из-за масштаба потерь после российских атак. Они не являются бессрочными. Когда будем четче понимать финансовые результаты и денежные потоки, пересмотрим эти ограничения", - подытожили в компании.

Напомним, маркетплейс Maudau, входящий в группу компаний Fozzy Group, объявил о частичной оптимизации штата. В компании сообщили, что данное решение является следствием атак на логистические объекты.

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