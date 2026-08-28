Без премий и новых вакансий: Fozzy Group сокращает расходы из-за атак РФ
Торговая группа Fozzy Group приостанавливает найм работников, отменяет выплату премий и пересмотр заработных плат из-за разрушения складов и магазинов в результате российских атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes Ukraine.
Во внутреннем письме для команды ритейлер сообщил о вынужденном сокращении корпоративных расходов. Компания решила полностью отказаться от запланированного на осень пересмотра заработных плат, а также отменила выплату премий за третий и четвертый кварталы.
Кроме того, Fozzy Group временно приостановила найм персонала на открытые вакансии. Также с 1 октября компания вынужденно приостанавливает действие программы добровольного медицинского страхования для своих сотрудников.
Масштабные потери и операционные трудности
Причиной жестких мер стали значительные убытки, которые группа понесла из-за вражеских обстрелов. В частности, в ночь с 27 на 28 августа в результате российской атаки пострадали гипермаркет Fozzy и производственные объекты в Вишневом.
Всего в течение августа враг повредил 10 распределительных центров Fozzy Group, которые снабжали продуктами сети "Сильпо", "Фора", "Thrash! Траш!" и Fozzy. Кроме того, одна из ракетных атак полностью уничтожила супермаркет "Сільпо" в Кривом Роге.
"Мы потеряли часть логистической и производственной инфраструктуры и товарных запасов. В то же время, существенно выросли расходы на логистику, ведь нам пришлось оперативно перестраивать маршруты и восстанавливать цепи поставок", - пояснили в пресс-службе компании.
Когда ожидать отмены ограничений
В настоящее время главным операционным приоритетом для компании является полная стабилизация поставок товаров в торговые точки. Параллельно ритейлер пересматривает все внутренние расходы, чтобы сохранить финансовую устойчивость бизнеса.
В Fozzy Group отмечают, что принятые решения вынужденные и не имеют бессрочного характера. Руководство обещает вернуться к вопросу о выплатах и возобновлении программ сразу после стабилизации финансовых показателей.
"Это непростые решения, к которым мы прибегли из-за масштаба потерь после российских атак. Они не являются бессрочными. Когда будем четче понимать финансовые результаты и денежные потоки, пересмотрим эти ограничения", - подытожили в компании.
Напомним, маркетплейс Maudau, входящий в группу компаний Fozzy Group, объявил о частичной оптимизации штата. В компании сообщили, что данное решение является следствием атак на логистические объекты.