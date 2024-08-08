Прорыв возле Суджи в Курской области: какая ситуация к вечеру третьего дня боев (карты)

Третьи сутки боев продолжаются в Курской области. Россия, вероятно, потеряла контроль над 350 квадратными километрами своей территории. Якобы украинские военные были замечены возле города Льгов.

О происходящем в Курской области и где сейчас идут бои - собрало РБК-Украина в материале ниже.

Аналитики ISW в своем отчете заявляют, что якобы ВСУ захватили 45 кв. км территории в Курской области, в том числе 11 населенных пунктов, включая Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово, и действуют в Любимовке.

Однако российское Минобороны заявило, что российские военные продолжают сопротивляться якобы украинским военным в приграничных Судженском и Кореневском районах Курской области.

Впрочем, российское издание "Агентство" пишет, что данные свидетельствуют о том, что якобы украинские военные продвинулись на 20-80 км вглубь Курской области и приблизились к дороге на Курчатов. Там же расположена Курская АЭС.

Фото: якобы украинские военные продвинулись на 20-80 км вглубь Курской области (t.me/agentstvonews)

Бои в Курской области продолжаются за тридцать километров от Курчатова, где расположена Курская атомная электростанция, и в 15 километрах от большого райцентра Льгов, с населением в 17 тысяч россиян.

Фото: бои продвигаются в Курчатов и Льгов (svoboda.org)

Также российские СМИ заявляют, что якобы украинские военные после прорыва границы начали строительство фортификационных сооружений в Курской области.

Издание Washington Post заявило, по данным из своих источников, что Украина якобы взяла под контроль газоизмерительную станцию, расположенную на расстоянии около пяти миль (около 8 км - ред.) от границы с Россией.