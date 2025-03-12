Украинские воины взяли в плен двух россиян на Покровском направлении. Оба оккупанта жители Томской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины .

Воины бригады "Спартан" взяли в плен двух российских оккупантов на Покровском направлении.

Оба пленных - жители Томской области, которые уже полгода находятся в составе 15-й интернациональной бригады, известной с 2014 года под названием "Пятнашка".

Один из пленных, по словам военных, был заключен пять раз. Другой признается, что подписал контракт на службу, чтобы избежать уголовного наказания.

Военные рассказали, что во время выхода на задание оба получили ранения и были вынуждены скрываться в лесополосах и населенных пунктах, ведь им угрожали "обнулением" за возвращение обратно.

В условиях недостатка пищи они вынуждены были питаться комбикормом или едой, которую находили после украинских военных.