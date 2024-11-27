Бойцы ССО взяли в плен российских морпехов в Курской области (видео)

Бойцы Сил спецопераций ВСУ отличились очередными успешными действиями в Курской области. Они взяли в плен вражеских морпехов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО ВСУ в Facebook.

Примечательно, что украинские защитники взяли в плен вражеских морпехов 27 ноября, когда в РФ отмечают день морской пехоты.

"Кроме того, были взяты в плен несколько десятков военнослужащих 810-й бригады морской пехоты", - уточняют в ССО.

В ходе проведения специальных действий на территории Курской области воины ССО нанесли существенные потери в живой силе россиянам.

Операция ВСУ в Курской области

Напомним, украинские защитники уже более трех месяцев проводят операцию в Курской области. Одной из ее целей является пополнение обменного фонда, чтобы вернуть домой воинов, которые находятся в российском плену.

Как рассказал в начале ноября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, с начала операции украинским защитникам удалось взять в плен 717 российских оккупантов.

При этом воины ВСУ за три месяца обезвредили 20842 российских солдата. Среди них 7905 были убиты.

Несколько дней назад начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич отметил, что соотношение украинских потерь к российским в Курской области составляет 1 к 7.

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