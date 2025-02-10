Спрос на валюту упал, НБУ резко снизил курс доллара

Спрос на валюту сократился в начале февраля 2025 года. Национальный банк сократил продажи из резервов для покрытия структурного дефицита валюты и снизил курс доллара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

НБУ в течение недели 3-7 февраля 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 454,79 млн долларов.

Это на 21,1% меньше, чем в течение предыдущей недели 27-31 января - 576,27 млн долларов.

Всего с начала года НБУ продал на межбанке 4,205 млрд долларов.



Курс доллара

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, поднимая или снижая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.

На прошлой неделе курс доллара опустился до уровней начала декабря. За неделю доллар подешевел на 25 копеек 41,47 гривен.

Ситуация на наличном рынке почти полностью зависит от межбанка. За неделю на наличном рынке курс доллара упал на 25 копеек до 41,75 грн/доллар.

Комментарий НБУ

Как заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, спрос на валюту был высоким в конце прошлого года в связи с большим объемом международной помощи Украине. Часть этих денег была потрачена на импорт, из-за чего НБУ увеличил объем продажи на межбанке до рекордных 5,3 млрд долларов.

Спрос на валюту оставался значительным и в начале 2025 года из-за сезонного фактора. Однако во второй половине января ситуация изменилась, и доллар начал дешеветь.

Валютные интервенции

Спрос на валюту резко вырос в декабре, и НБУ продал на межбанковском валютном рынке 5,284 млрд долларов. Это максимальный месячный объем в истории.

Всего за 2024 год НБУ продал на межбанке 34,822 млрд долларов. Однако объем международной помощи Украине за 2024 год составил 41,7 млрд долларов, что перекрыло интервенции на межбанке.

В начале года Украина уже получила 3 млрд евро от ЕС за счет замороженных российских активов.

Однако международные резервы Украины сократились в январе на 800 млн долларов до 43 млрд долларов, поскольку НБУ продал на межбанке 3,750 млрд долларов - больше, чем помощь Украине.